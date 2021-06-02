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Байдачный: Дзюба же не девочка. Меня в Грозном ничего не угнетало

Байдачный: Дзюба же не девочка. Меня в Грозном ничего не угнетало
Арина Лаврова
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Бывший главный тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный поделился мыслями о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, пожаловавшегося на «угнетающую атмосферу» на домашних матчах грозненцев.

«Дзюба же не девочка, чтобы его что-то угнетало. Я работал в Грозном, меня там ничего не угнетало, остались самые тёплые воспоминания. Хотя я работал в то время, когда вроде бы война недавно закончилась. Никто никого не угнетал. Со мной работали прекрасные люди, Рамзан Ахматович обращал внимание на команду, постоянно встречался с ней. Алханов (вице-президент «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»), можно сказать, дневал и ночевал в команде. Только тёплые слова могу сказать, мы до сих пор дружим.

Надо думать, когда говоришь такие вещи, там же есть простые болельщики. Каждое слово человека, который находится на виду, ловят. Что значит угнетает? В чемпионате СССР были города, в которых тяжело играть из-за климатических условий. Главное, чтобы Дзюбу на чемпионате Европы ничего не угнетало. Пожелаем ему удачи, хорошей игры и много голов», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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