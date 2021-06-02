«ПСЖ» согласовал контракт с Доннаруммой. Голкипера могут сразу отдать в аренду

«Пари Сен-Жермен» согласовал условия контракта с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, который стал свободным агентом, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Данкана Каслза.

При этом «ПСЖ» планирует сначала отправить вратаря в аренду.

Сообщалось, что Доннарумма может продолжить карьеру в «Роме». Новый главный тренер «волков» Жозе Моуринью хочет видеть 22-летнего футболиста в своей команде и уже обратился к руководству клуба с просьбой подписать его. Также португальский специалист намерен связаться с самим Джанлуиджи и попытаться уговорить его перебраться в «Рому».



Доннарумма защищал цвета «Милана» с начала карьеры, с 2015 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей в итальянской Серии А и пропустил 38 мячей.