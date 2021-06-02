«Спартак» продлил контракт с Тилем и отдал его в аренду «Фейеноорду»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.



«Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведёт меньше половины официальных матчей команды (без учёта игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.



Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком ещё на год. Теперь соглашение Тиля со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года. Желаем Гусу успешно проявить себя в знакомом чемпионате Нидерландов!» — сообщает пресс-служба «Спартака».

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.