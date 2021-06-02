«Фейеноорд» представил Гуса Тиля

Пресс-служба «Фейеноорда» в «Твиттере» опубликовала видеоролик, посвящённый переходу полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
В видео Тиль приезжает на стадион «Фейеноорда» в автомобиле марки GT c 6-м номером.
Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды. Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год. Если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведёт меньше половины официальных матчей команды, то у «Спартака» будет право досрочно вернуть Тиля из аренды. Кроме того, «Спартак» продлил контракт с игроком ещё на год. Теперь соглашение Тиля со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.
Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.
- 2 июня 2021
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