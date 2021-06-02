46 тыс. человек оставили заявки на получение Fan ID на Евро-2020

Стало известно, сколько на данный момент оставлено заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) на предстоящий чемпионат Европы.

«На данный момент заявку на получение Fan ID оставили 46 тыс. человек, на первом месте по количеству Россия, на втором — Финляндия, на третьем – Польша», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.