Ярмоленко: хочу доказать, что могу быть полезен сборной Украины. Мотивирован как никогда

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.
«В первую очередь мы должны думать о своей игре, о качестве, о тактических моментах. Последние результаты команды не такие, как хотелось бы. Мы играем с Северной Ирландией дома, на своей территории и мы в любом случае должны играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Встречу на Евро-2016 мы уже забыли. Сейчас задача состоит в том, чтобы хорошо подготовиться к Евро-2020 через товарищеские матчи, в которых важен результат.
Я соскучился по игре. Довольно долго не выходил на поле из-за травмы. Одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, нужно набирать форму. Предстоящие матчи дадут хорошую информацию тренерскому штабу о моём состоянии. Для меня это большая мотивация. Я хочу доказать, что могу быть полезен сборной Украины и заслуживаю права находиться здесь. Сейчас я мотивирован как никогда», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
- 2 июня 2021
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:18
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:00
-
16:44
-
16:42
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:21
-
15:20
-
15:02
-
14:45
-
14:34
-
14:26