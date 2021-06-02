Ярмоленко: хочу доказать, что могу быть полезен сборной Украины. Мотивирован как никогда

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.



«В первую очередь мы должны думать о своей игре, о качестве, о тактических моментах. Последние результаты команды не такие, как хотелось бы. Мы играем с Северной Ирландией дома, на своей территории и мы в любом случае должны играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Встречу на Евро-2016 мы уже забыли. Сейчас задача состоит в том, чтобы хорошо подготовиться к Евро-2020 через товарищеские матчи, в которых важен результат.



Я соскучился по игре. Довольно долго не выходил на поле из-за травмы. Одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, нужно набирать форму. Предстоящие матчи дадут хорошую информацию тренерскому штабу о моём состоянии. Для меня это большая мотивация. Я хочу доказать, что могу быть полезен сборной Украины и заслуживаю права находиться здесь. Сейчас я мотивирован как никогда», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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