Анчелотти — о возможном уходе Рамоса: не мог представить «Реал» без себя, но это произошло

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного ухода защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба.



«Знаю, что «Реал» всегда будет участвовать во всех турнирах. И мы собираемся делать это с лучшей командой. Сейчас я только пришёл в клуб, и по поводу Рамоса нужно ещё разговаривать. Мы сделаем это в ближайшие дни. Рамос — важный игрок для «Реала». Раньше я не представлял «Реал» без Анчелотти, но это произошло. Переговоры прошли быстро, у меня не было времени поговорить о команде. Я очень хочу поработать с этими футболистами, но пока у нас не было времени всё обсудить», — приводит слова Анчелотти Marca.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.