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Анчелотти — о возможном уходе Рамоса: не мог представить «Реал» без себя, но это произошло

Анчелотти — о возможном уходе Рамоса: не мог представить «Реал» без себя, но это произошло
Диана Валавичюте
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Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного ухода защитника Серхио Рамоса из мадридского клуба.

«Знаю, что «Реал» всегда будет участвовать во всех турнирах. И мы собираемся делать это с лучшей командой. Сейчас я только пришёл в клуб, и по поводу Рамоса нужно ещё разговаривать. Мы сделаем это в ближайшие дни. Рамос — важный игрок для «Реала». Раньше я не представлял «Реал» без Анчелотти, но это произошло. Переговоры прошли быстро, у меня не было времени поговорить о команде. Я очень хочу поработать с этими футболистами, но пока у нас не было времени всё обсудить», — приводит слова Анчелотти Marca.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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