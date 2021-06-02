Анчелотти: у нас отличные отношения с Роналду, я привязан к нему

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым ранее работал в мадридском клубе.
«Я привязан к Криштиану, у нас отличные отношения, но не люблю говорить о футболистах, у которых есть контракт с другим клубом. Я могу говорить о том, что испытываю к нему, о том счастье, которое я испытываю, глядя на его игру в «Ювентусе». Недавно меня спросили, близок ли закат карьеры Роналду, и я ответил утвердительно. Конечно, близок, потому что он забивает всего по 35 голов за сезон и становится медленнее», — приводит слова Анчелотти Marca.
Анчелотти перешёл в «Реал» из «Эвертона», а до этого тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. После ухода из «Королевского клуба» Карло также возглавлял «Баварию» и «Наполи».
- 2 июня 2021
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