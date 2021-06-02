Сборная России проводит восстановительную тренировку после матча с Польшей

Сборная России проводит в Новогорске тренировку после товарищеского матча с Польшей (1:1).

«Сборная России проводит в Новогорске восстановительную тренировку после контрольной игры с Польшей, которая прошла 1 июня во Вроцлаве. Футболисты занимаются двумя группами в зависимости от полученного вчера игрового времени. Илья Самошников работает по индивидуальной программе», — сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.