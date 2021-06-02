Карло Анчелотти: я не такой, каким был шесть лет назад

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о приобретённом тренерском опыте.
«Я не такой, каким был шесть лет назад. Все эти годы я получал опыт, иногда положительный, иногда отрицательный. Я прекрасно чувствовал себя в «Эвертоне». Но плохой опыт тоже способствует развитию. «Реал» очень хорош, у меня есть опыт работы с футболистами высокого уровня, такими как Кроос, Модрич и Бензема. Я также работал с молодыми игроками, такими как Вальверде, Винисиус, Родриго. Состав у клуба качественный, но скамейка длинная, и мы должны её сократить. Нужно решить, что мы можем сделать», — приводит слова Анчелотти Marca.
Анчелотти перешёл в «Реал» из «Эвертона», а до этого тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. После ухода из «Королевского клуба» Карло также возглавлял «Баварию» и «Наполи».
- 2 июня 2021
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