Шевченко высказался о заявке сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о заявке национальной команды на Евро-2020.



«Мы определились с заявкой на Евро. Все ребята, которые были на сборе, достойны попадания в список, но нам пришлось выбрать 26 футболистов. Однако все, кто присутствует на сборах, остаются в расположении национальной команды до заключительного контрольного матча. Это связано с тем, что мы внесли в список Эдуарда Соболя, и в тот день, когда мы это делали, он нехорошо себя чувствовал, поэтому он не тренируется несколько дней. Ему нужно будет пройти дополнительное обследование. Это связано с его общим состоянием. Нужно понять, что произошло. Через несколько дней мы получим результаты, и если специалисты дадут добро – он вернётся в общую группу.



Что касается Ярмоленко, он очень важен для команды. Мы дадим ему возможность сыграть в ближайших товарищеских встречах. Ему нужно предоставить игровое время, которого не хватало в клубе. В этом плане тренерский штаб его поддерживает», — приводит слова Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).