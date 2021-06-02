Мюллер и Хуммельс — в стартовом составе сборной Германии на товарищеский матч с Данией
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Стали известны стартовые составы Германии и Дании на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Тиволи-Ной» в Инсбруке (Австрия). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Дания.
Сборная Германии: Нойер, Клостерманн, Зюле, Хуммельс, Гинтер, Гозенс, Гнабри, Нойхаус, Киммих, Зане, Мюллер.
Сборная Дании: Шмейхель, Васс, Кьер, Вестергор, Мехле, Эриксен, Хёйбьерг, Дилейни, Поульсен, Ольсен, Брайтвайт.
Напомним, защитник Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер не вызывались в сборную Германии с 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лёва. 19 мая стало известно, что футболисты вошли в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.
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