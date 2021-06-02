Абильгор и Кварацхелия — в списке самых подорожавших игроков РПЛ
Поделиться
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. В топ-10 самых подорожавших игроков — по три футболиста «Рубина» и «Зенита».
Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор подорожал больше всех — на € 4 млн. До обновления стоимость Абильгора составляла € 3 млн. Стоимость полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии увеличилась на € 3 млн и достигла € 18 млн.
На третьем месте в списке самых подорожавших игроков оказались три футболиста «Зенита»: Сердар Азмун, Вендел и Дуглас Сантос. Всем им прибавили к стоимости по € 2 млн. Также в топ-10 вошли Франсуа Камано («Локомотив», + € 1,5 млн), Александр Максименко («Спартак»), Пабло, Фёдор Смолов (оба — «Локомотив») и Джордже Деспотович («Рубин») — все по € 1 млн.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
23:38
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
21:42
-
21:39
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:44
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:18
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:14
-
17:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам