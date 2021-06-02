Абильгор и Кварацхелия — в списке самых подорожавших игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. В топ-10 самых подорожавших игроков — по три футболиста «Рубина» и «Зенита».

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор подорожал больше всех — на € 4 млн. До обновления стоимость Абильгора составляла € 3 млн. Стоимость полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии увеличилась на € 3 млн и достигла € 18 млн.

На третьем месте в списке самых подорожавших игроков оказались три футболиста «Зенита»: Сердар Азмун, Вендел и Дуглас Сантос. Всем им прибавили к стоимости по € 2 млн. Также в топ-10 вошли Франсуа Камано («Локомотив», + € 1,5 млн), Александр Максименко («Спартак»), Пабло, Фёдор Смолов (оба — «Локомотив») и Джордже Деспотович («Рубин») — все по € 1 млн.