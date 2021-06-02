Витория: после смерти родителей я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как на него повлияла смерть родителей.

«Мои родители никогда не видели меня тренером. Не хватило времени. В 32 года я решил завершить карьеру спортсмена, чтобы стать тренером. Мои родители погибли в автокатастрофе вскоре после моего решения. Это изменило мою жизнь.



Эта потеря, очевидно, была самым негативным моментом в моей истории. В жизни должны иногда случаться и трудные моменты. Я потерял отца и мать в один день. Это была самая большая печаль, с которой я когда-либо жил. Но это послужило для меня катализатором, я стал эмоционально сильнее. Теперь, когда у меня проблемы с игроками или крупная неудача, понимаю, что всё познаётся в сравнении.



Что бы ни происходило, я уже пережил худшие времена. Парадоксально, но это правда: смерть моих родителей сделало Руя сильнее. Не сказал бы, что с тех пор я — новый Руй. Я не менял свою личность. Но я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути. Я не герой, и полностью осознаю, что такое наша жизнь. Я просто чувствую, что эта трагическая потеря придала мне огромных душевных сил», — цитирует Виторию The Coaches Voice.

В сентябре 2002 года родители Витории погибли в автокатастрофе.