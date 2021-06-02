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Витория: после смерти родителей я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути

Витория: после смерти родителей я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути
Алексей Ласнов
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Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как на него повлияла смерть родителей.

«Мои родители никогда не видели меня тренером. Не хватило времени. В 32 года я решил завершить карьеру спортсмена, чтобы стать тренером. Мои родители погибли в автокатастрофе вскоре после моего решения. Это изменило мою жизнь.

Эта потеря, очевидно, была самым негативным моментом в моей истории. В жизни должны иногда случаться и трудные моменты. Я потерял отца и мать в один день. Это была самая большая печаль, с которой я когда-либо жил. Но это послужило для меня катализатором, я стал эмоционально сильнее. Теперь, когда у меня проблемы с игроками или крупная неудача, понимаю, что всё познаётся в сравнении.

Что бы ни происходило, я уже пережил худшие времена. Парадоксально, но это правда: смерть моих родителей сделало Руя сильнее. Не сказал бы, что с тех пор я — новый Руй. Я не менял свою личность. Но я стал Руем, готовым ко всему, что встретится на пути. Я не герой, и полностью осознаю, что такое наша жизнь. Я просто чувствую, что эта трагическая потеря придала мне огромных душевных сил», — цитирует Виторию The Coaches Voice.

В сентябре 2002 года родители Витории погибли в автокатастрофе.

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