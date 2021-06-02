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Сборная Грузии обыграла Румынию в матче с двумя удалениями

Сборная Грузии обыграла Румынию в матче с двумя удалениями
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Грузии переиграла национальную команду Румынии. Встреча проходила на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти и завершилась со счётом 2:1.

На 42-й минуте матча красную карточку получил нападающий румын Флорин Тэнасе. На 61-й минуте счёт открыл форвард грузин Жорж Микаутадзе, ему ассистировал Отар Китеишвили. Спустя четыре минуты полузащитник Рэзван Марин не реализовал пенальти. Перед этим защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия получил вторую жёлтую карточку.

На 71-й минуте полузащитник грузинской команды Георгий Абурджания увеличил преимущество гостей, голевую передачу отдал Саба Лобжанидзе. Нападающий сборной Румынии Андрей Иван отыграл один мяч, ему ассистировал Деян Сореску.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
02 июня 2021, среда. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
1 : 2
Грузия
0:1 Микаутадзе – 61'   0:2 Абурджания – 71'   1:2 Иван – 78'
Удаления: Тэнасе – 42' / Кверквелия – 64'
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