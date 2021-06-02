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Гол Сака принёс Англии победу в матче с Австрией

Гол Сака принёс Англии победу в матче с Австрией
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Англии переиграла национальную команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро и завершилась со счётом 1:0.

На 56-й минуте счёт открыл полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Хавбек поймал мяч на углу вратарской после отскока от защитника и перевёл его в пустые ворота.

Встречу обслуживала бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Тибо Нейссен и Риен Ванизере. Резервный арбитр — Брам Ван Дрише.

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Австрия сыграет с Северной Македонией, Украиной и Нидерландами.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
02 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Австрия
1:0 Сака – 57'
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