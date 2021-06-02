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Восемь футболистов молодёжки «Ахмата» дисквалифицированы за драку с «Локомотивом»

Восемь футболистов молодёжки «Ахмата» дисквалифицированы за драку с «Локомотивом»
Алексей Ласнов
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КДК РФС вынес решение по массовой драке в матче заключительного, 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» — «Ахмат» (5:1).

За участие в массовой драке на шесть матчей дисквалифицированы футболисты «Ахмата» Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуев, Иналкаев, Джакуев, Ахъядов и игрок «Локомотива» Карпукас. За оскорбительное поведение в адрес официального лица матча игрок «Ахмата» Ибишев дисквалифицирован на два матча молодёжного первенства. За участие в массовой драке, за толчок судьи и оскорбительное поведение футболист «Ахмата» Садулаев отстранён на восемь матчей.

«Ахмат» за необеспечение безопасности на стадионе, появление на поле постороннего лица и неподобающее поведение команды оштрафован на 75 тыс. рублей.

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