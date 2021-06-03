Трент Александер-Арнольд получил травму бедра в матче со сборной Австрии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму бедра в товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0).



«В ближайшие 24 часа он пройдёт обследование. Думаю, он получил травму бедра, но медицинский персонал осматривает его. Нам нужно точно знать характер повреждения. Это плохой знак. В ближайшее время у нас будет вся информация», — приводит слова Саутгейта ITV.com.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Австрия сыграет с Северной Македонией, Украиной и Нидерландами.