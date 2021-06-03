Егор Крид выложил фото с Александром Кокориным из бара
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Известный певец Егор Крид опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, сделанную в баре.
Фото: «Инстаграм» Егора Крида
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января текущего года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
По итогам минувшего сезона «Фиорентина» набрала 40 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии стал миланский «Интер» (91). В тройку лидеров соревнований вошли «Милан» (79) и «Аталанта» (78).
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