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Расписание Евро-2020: матчи в Санкт-Петербурге, трансляции в России

Расписание Евро-2020: матчи в Санкт-Петербурге, трансляции в России
Вячеслав Моренко
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«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с актуальной информацией по расписанию матчей чемпионата Европы – 2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 различных европейских странах. Напомним, что команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция — Италия (22:00, Рим) – «Первый канал».

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (16:00, Баку)
Группа B: Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург) – «Россия 1».

13 июня

Группа D: Англия — Хорватия (16:00 Лондон) – «Россия 1».
Группа C: Австрия — Северная Македония (19:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина (22:00, Амстердам) – «Первый канал».

14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия (16:00, Глазго)
Группа E: Польша — Словакия (19:00, Санкт-Петербург)
Группа E: Испания — Швеция (22:00, Севилья) – «Первый канал».

15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия (19:00, Будапешт)
Группа F: Франция — Германия (22:00, Мюнхен) – «Первый канал».

16 июня

Группа B: Финляндия — Россия (16:00, Санкт-Петербург) – «Первый канал».
Группа A: Турция — Уэльс (19:00, Баку)
Группа A: Италия — Швейцария (22:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония (16:00, Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия (19:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия (22:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция — Словакия (16:00, Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия — Чехия (19:00, Глазго)
Группа D: Англия — Шотландия (22:00, Лондон) – «Первый канал».

19 июня

Группа F: Венгрия — Франция (16:00, Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия (19:00, Мюнхен) – «Первый канал».
Группа E: Испания — Польша (22:00, Севилья) – «Первый канал».

20 июня

Группа A: Италия — Уэльс (19:00, Рим)
Группа A: Швейцария — Турция (19:00, Баку)

21 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды (19:00, Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия (19:00, Бухарест)
Группа B: Россия — Дания (22:00, Копенгаген) – «Первый канал».
Группа B: Финляндия — Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия — Англия (22:00, Лондон) – «Первый канал».
Группа D: Хорватия — Шотландия (22:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия — Испания (19:00, Севилья)
Группа E: Швеция — Польша (19:00, Санкт-Петербург)
Группа F: Германия — Венгрия (22:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция (22:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня — дни отдыха.

Напомним, что телеканалы «Россия 1», «Первый канал» и «Матч ТВ» поделили между собой по 17 игр, каждому достанется по одной игре сборной России.

Турнирная таблица Евро-2021
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