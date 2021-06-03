Расписание Евро-2020: матчи в Санкт-Петербурге, трансляции в России

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с актуальной информацией по расписанию матчей чемпионата Европы – 2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 различных европейских странах. Напомним, что команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция — Италия (22:00, Рим) – «Первый канал».

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (16:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург) – «Россия 1».

13 июня



Группа D: Англия — Хорватия (16:00 Лондон) – «Россия 1».

Группа C: Австрия — Северная Македония (19:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (22:00, Амстердам) – «Первый канал».

14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия (16:00, Глазго)

Группа E: Польша — Словакия (19:00, Санкт-Петербург)

Группа E: Испания — Швеция (22:00, Севилья) – «Первый канал».



15 июня



Группа F: Венгрия — Португалия (19:00, Будапешт)

Группа F: Франция — Германия (22:00, Мюнхен) – «Первый канал».



16 июня



Группа B: Финляндия — Россия (16:00, Санкт-Петербург) – «Первый канал».

Группа A: Турция — Уэльс (19:00, Баку)

Группа A: Италия — Швейцария (22:00, Рим)



17 июня



Группа C: Украина — Северная Македония (16:00, Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия (19:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия (22:00, Амстердам)



18 июня



Группа E: Швеция — Словакия (16:00, Санкт-Петербург)

Группа D: Хорватия — Чехия (19:00, Глазго)

Группа D: Англия — Шотландия (22:00, Лондон) – «Первый канал».



19 июня



Группа F: Венгрия — Франция (16:00, Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия (19:00, Мюнхен) – «Первый канал».

Группа E: Испания — Польша (22:00, Севилья) – «Первый канал».



20 июня



Группа A: Италия — Уэльс (19:00, Рим)

Группа A: Швейцария — Турция (19:00, Баку)



21 июня



Группа C: Северная Македония — Нидерланды (19:00, Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия (19:00, Бухарест)

Группа B: Россия — Дания (22:00, Копенгаген) – «Первый канал».

Группа B: Финляндия — Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)



22 июня



Группа D: Чехия — Англия (22:00, Лондон) – «Первый канал».

Группа D: Хорватия — Шотландия (22:00, Глазго)



23 июня



Группа E: Словакия — Испания (19:00, Севилья)

Группа E: Швеция — Польша (19:00, Санкт-Петербург)

Группа F: Германия — Венгрия (22:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (22:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня — дни отдыха.

Напомним, что телеканалы «Россия 1», «Первый канал» и «Матч ТВ» поделили между собой по 17 игр, каждому достанется по одной игре сборной России.