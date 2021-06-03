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Экс-спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может оказаться в «Тоттенхэме» вслед за Конте

Экс-спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может оказаться в «Тоттенхэме» вслед за Конте
Вячеслав Моренко
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48-летний бывший спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи ведёт переговоры о возможном трудоустройстве с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию Sky Sport Italia и Gazzetta dello Sport.

«Тоттенхэм» предлагает известному функционеру широкие полномочия в качестве руководителя технической зоны. В это же время, «шпоры» продвинулись в переговорах с бывшим наставником «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте, который работал совместно с Паратичи с 2011 по 2014 год.

Контракт Паратичи с «Ювентусом» истекает 30 июня, уже официально известно о том, что ему не будет предложено продление соглашения. Отметим, что Паратичи, в случае своего назначения, не станет первым итальянцем на руководящей должности в «Тоттенхэме», так как с 2013 по 2015 год пост спортивного директора «шпор» занимал Франко Бальдини.

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