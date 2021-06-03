Льорис: просили не удалять игрока сборной Уэльса, чтобы завершить матч в равных составах

34-летний вратарь сборной Франции Уго Льорис рассказал о необычной просьбе к главному арбитру товарищеской встречи со сборной Уэльса (3:0).
«Мы все просили рефери не удалять валлийского игрока, так как хотели, чтобы матч в равных составах», — приводит слова Льориса Get French Football News в «Твиттере».
Отметим, что Уэльс остался в меньшинстве уже на 26-й минуте встречи после полученной прямой красной карточки защитником Неко Уильямсом.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии, а Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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