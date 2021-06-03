Мбаппе: победа над «Барселоной» в ЛЧ со счётом 4:1 – лучший мой матч в карьере

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе назвал свой лучший матч за карьеру и рассказал о своих амбициях.

«Победа над «Барселоной» на «Камп Ноу» со счётом 4:1 в феврале этого года (в той игре Килиан отметился хет-триком. – Прим. «Чемпионата») – лучший мой матч, потому что он был идеален во всём. Я помогал своей команде, как в нападении, так и в защите, мне удалось создать и продемонстрировать всё, что я умею. Я выиграл 90 % своих единоборств, если этот показатель верен. В целом, у меня никогда не было момента, чтобы я чувствовал себя подавленным.

На каждый матч у соперников существует довольно много «антикилианских» планов. Это означает, что меня признали великим игроком. Для этого требуется, чтобы у вашего смычка было несколько струн. Мне это нравится, потому что я обожаю вызовы.

Чем больше вы становитесь важной личностью, тем больше у вас обязанностей. Я больше не маленький ребенок. Я Килиан Мбаппе. Каковы его карьерные амбиции? Выиграть всё», — цитирует Мбаппе Esquire.