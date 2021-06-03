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«Манчестер Сити» может приобрести Серхи Роберто

«Манчестер Сити» может приобрести Серхи Роберто
Кирилл Горбачинский
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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Барселоны» Серхи Роберто. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, английский клуб контактировал с сине-гранатовыми по потенциальному трансферу. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хорошо знает 29-летнего игрока и считает, что тот впишется в стиль игры «Сити».

«Барселона» готова продать футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет около € 10 млн до вычета налогов. Контракт Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Футболист является воспитанником «Барселоны», за которую выступает с 2011 года.

В мае сообщалось, что из-за финансовых трудностей «Барселону» могут покинуть Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

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