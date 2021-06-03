«Лацио» предложит Сарри контракт на два года с зарплатой € 3 млн

Руководство «Лацио» продолжает переговоры с Маурицио Сарри. Президент клуба Клаудио Лотито надеется закрыть вопрос уже сегодня. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Римляне готовы предложить Сарри контракт на 2 года с зарплатой € 3 млн. Также тренер получит € 500 тыс. в случае квалификации в Лигу чемпионов. В контракт будет включен пункт об автоматическом продлении контракта еще на сезон.
В минувшем сезоне «Лацио» под руководством Симоне Индзаги занял 6-е место в Серии А.
62-летний Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.
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