«Рома» планирует продлить контракты с Джанлукой Манчини и Жорданом Верету

Итальянская «Рома» работает над продлением контрактов с 25-летним защитником Джанлукой Манчини и 28-летним полузащитником Жорданом Верету. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб хочет продлить соглашения с футболистами до 2025 года.

Оба игрока выступают за «Рому» с 2019 года. Верету ранее играл за «Фиорентину», «Сент-Этьен», «Астон Виллу» и «Нант», а Манчини выступал за «Аталанту» и «Перуджу».

В завершившемся сезоне Серии А «Рома» с 62 очками заняла 7-е место в турнирной таблице. В чемпионате Верету сыграл 29 матчей (25 в основе), забил 10 голов, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки. Манчини провёл в завершившемся сезоне Серии А 33 матча (все в основе), забил четыре гола, отдал две голевые передачи и заработал 10 жёлтых карточек.