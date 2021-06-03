«Рома» планирует продлить контракты с Джанлукой Манчини и Жорданом Верету

Итальянская «Рома» работает над продлением контрактов с 25-летним защитником Джанлукой Манчини и 28-летним полузащитником Жорданом Верету. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб хочет продлить соглашения с футболистами до 2025 года.
Оба игрока выступают за «Рому» с 2019 года. Верету ранее играл за «Фиорентину», «Сент-Этьен», «Астон Виллу» и «Нант», а Манчини выступал за «Аталанту» и «Перуджу».
В завершившемся сезоне Серии А «Рома» с 62 очками заняла 7-е место в турнирной таблице. В чемпионате Верету сыграл 29 матчей (25 в основе), забил 10 голов, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки. Манчини провёл в завершившемся сезоне Серии А 33 матча (все в основе), забил четыре гола, отдал две голевые передачи и заработал 10 жёлтых карточек.
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