Депай стал самым результативным исполнителем штрафных сборной Нидерландов за 47 лет

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал самым результативным исполнителем штрафных ударов в истории национальной команды с 1974 года. Об этом сообщает Opta.
Сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче (2:2). В составе голландцев дублем отметился нападающий «Лиона» Депай. Один из голов 27-летний голландец забил со штрафного.
Депай с 2013 года выступает за сборную Голландии. Всего на его счету 62 матча за национальную команду и 23 гола.
В мае сообщалось, что футболист близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач
- 3 июня 2021
-
08:34
-
08:17
-
07:33
-
07:18
-
06:33
-
06:21
-
05:55
-
04:40
-
04:24
-
03:57
-
03:32
-
03:12
-
02:56
-
02:29
-
02:07
-
01:53
-
01:35
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:26
-
00:17
- 2 июня 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:22
-
22:11
-
22:08