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Депай стал самым результативным исполнителем штрафных сборной Нидерландов за 47 лет

Депай стал самым результативным исполнителем штрафных сборной Нидерландов за 47 лет
Кирилл Горбачинский
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал самым результативным исполнителем штрафных ударов в истории национальной команды с 1974 года. Об этом сообщает Opta.

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче (2:2). В составе голландцев дублем отметился нападающий «Лиона» Депай. Один из голов 27-летний голландец забил со штрафного.

Депай с 2013 года выступает за сборную Голландии. Всего на его счету 62 матча за национальную команду и 23 гола.

В мае сообщалось, что футболист близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач

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