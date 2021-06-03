Источник: Крал перейдёт в «Вест Хэм» за € 23 млн

Сумма трансфера чешского футболиста «Спартака» Алекса Крала в английский «Вест Хэм» составит около £ 20 млн (около € 23 млн). Об этом сообщает Football Insider. Отмечается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, но окончательные финансовые условия сделки ещё не определены.
Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.
Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.
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