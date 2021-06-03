Два супергола Депая и очередной ассист Робертсона. Видеообзор матча Нидерланды — Шотландия

Сборная Нидерландов сыграла вничью с национальной командой Шотландии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Алгарве» в городе Фару (Португалия) и завершилась со счётом 2:2.



На 11-й минуте счёт открыл защитник шотландской сборной Джек Хендри, пробив из-за пределов штрафной площади. Через 6 минут нападающий нидерландской команды Мемфис Депай восстановил равновесие красивым ударом с лёта. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард Кевин Нисбет вновь вывел шотландцев вперёд после прострела защитника Эндрю Робертсона. В концовке встречи Депай оформил дубль, изящно пробив со штрафного.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с национальными командами Австрии, Северной Македонии и Украины, а Шотландия проведёт встречи со сборными Хорватии, Чехии и Англии.

Видеообзор матча: