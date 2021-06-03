«Сампдория» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

«Сампдория» рассматривает бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба, сообщает Secolo XIX.



По информации источника, главным претендентом на эту должность является Алессио Дионизи, который возглавляет «Эмполи». Но он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить. Поэтому «Сампдория» рассматривает Доменико Тедеско в качестве альтернативного кандидата.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» закончилось 31 мая 2021 года.

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