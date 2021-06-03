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Видеообзор победы Англии в матче с Австрией

Видеообзор победы Англии в матче с Австрией
Михаил Рождественский
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Сборная Англии переиграла национальную команду Австрии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером.

Единственный гол был забит на 56-й минуте. Его автором стал полузащитник англичан Букайо Сака. Он поймал мяч на углу вратарской после отскока от защитника и перевёл его в пустые ворота.

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии. Австрия сыграет с Северной Македонией, Украиной и Нидерландами.

Видеообзор матча:

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