«Валенсия» арендовала грузинского голкипера Мамардашвили

Вратарь тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба грузинского клуба. Соглашение с испанской командой рассчитано на один год.



Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Последний сезон голкипер провёл в тбилисском «Локомотиве», в котором он выступал на правах аренды. Он провёл 16 матчей, пропустил 25 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 800 тыс.



По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.

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