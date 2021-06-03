Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» арендовала грузинского голкипера Мамардашвили

«Валенсия» арендовала грузинского голкипера Мамардашвили
Сергей Сорокин
Комментарии

Вратарь тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба грузинского клуба. Соглашение с испанской командой рассчитано на один год.

Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Последний сезон голкипер провёл в тбилисском «Локомотиве», в котором он выступал на правах аренды. Он провёл 16 матчей, пропустил 25 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 800 тыс.

По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.

Новость по теме
Хосе Бордалас возглавил «Валенсию»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021