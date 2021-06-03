«Валенсия» арендовала грузинского голкипера Мамардашвили

Вратарь тбилисского «Динамо» Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба грузинского клуба. Соглашение с испанской командой рассчитано на один год.
Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Последний сезон голкипер провёл в тбилисском «Локомотиве», в котором он выступал на правах аренды. Он провёл 16 матчей, пропустил 25 мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 800 тыс.
По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.
- 3 июня 2021
-
11:34
-
11:26
-
11:08
-
10:59
-
10:51
-
10:46
-
10:31
-
10:09
-
10:01
-
09:59
-
09:36
-
09:35
-
08:51
-
08:34
-
08:17
-
07:33
-
07:18
-
06:33
-
06:21
-
05:55
-
04:40
-
04:24
-
03:57
-
03:32
-
03:12
-
02:56
-
02:29
-
02:07
-
01:53
-
01:35
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:26
-
00:17