Шикарный гол Гризманна и нереализованный пенальти Бензема. Обзор матча Франция — Уэльс

Сборная Франции разгромила национальную команду Уэльса в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и завершилась со счётом 3:0.
На 26-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника валлийцев Неко Уильямса и назначил пенальти в их ворота, однако нападающий французов Карим Бензема не сумел его реализовать. На 35-й минуте счёт открыл французский форвард Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Антуан Гризманн красивым ударом упрочил преимущество сборной Франции. На 79-й минуте форвард французской команды Усман Дембеле установил итоговый счёт.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии, а Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции.
- 3 июня 2021
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