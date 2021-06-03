Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикарный гол Гризманна и нереализованный пенальти Бензема. Обзор матча Франция — Уэльс

Шикарный гол Гризманна и нереализованный пенальти Бензема. Обзор матча Франция — Уэльс
Михаил Рождественский
Комментарии

Сборная Франции разгромила национальную команду Уэльса в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и завершилась со счётом 3:0.

На 26-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника валлийцев Неко Уильямса и назначил пенальти в их ворота, однако нападающий французов Карим Бензема не сумел его реализовать. На 35-й минуте счёт открыл французский форвард Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Антуан Гризманн красивым ударом упрочил преимущество сборной Франции. На 79-й минуте форвард французской команды Усман Дембеле установил итоговый счёт.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии, а Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции.

Видеообзор матча:

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021