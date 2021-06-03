«Спартак» претендует на экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу

«Спартак» значится в списке претендентов на полузащитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает Record. Ранее сообщалось, что Лиссабонский «Спортинг» в ближайшее время может официально подтвердить переход 28-летнего футболиста.
В завершившемся сезоне Мариу в составе «Спортинга» стал чемпионом Португалии, провёл 28 матчей (24 в основе), забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе «нерадзурри» Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Действующий контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
- 3 июня 2021
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