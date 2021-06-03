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Жорди Альба заявил, что хочет навсегда остаться в «Барселоне»

Жорди Альба заявил, что хочет навсегда остаться в «Барселоне»
Сергей Сорокин
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что хочет навсегда остаться в клубе.

«У меня осталось три года по контракту, я вижу, что могу отработать их. Решать клубу, но я хочу остаться в «Барселоне» на всю жизнь», — цитирует Альбу Goal.

Альба выступает за «Барсу» с 2012 года. Вместе с командой он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Альба выступал за испанские «Валенсию» и «Химнастик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Атлетико» с 86 очками занял первое место и завоевал чемпионство. «Барселона» с 79 очками оказалась на третьем месте, пропустив вперёд мадридский «Реал».

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