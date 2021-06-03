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Виталий Мутко оценил шансы сборной России на Евро-2020

Виталий Мутко оценил шансы сборной России на Евро-2020
Сергей Сорокин
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Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко оценил шансы сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Как далеко сборная продвинется на Евро? Очень сложный вопрос. Конечно, шансы всегда есть. В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи.

Предсказывать что-то сложно, потому что группа такая… Бельгия в рейтинге команда номер один, нравится нам или нет. Дания сейчас просто на ходу. Поэтому будет непросто. Ребята всё понимают.

Техническая подготовленность, самоотдача — вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно. Перед голландцами в 2008 году нам тоже говорили, что шансов нет», — цитирует Мутко «РБК-Спорт».

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