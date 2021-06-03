Самошников занимается индивидуально, остальные игроки сборной России в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к старту чемпионата Европы по футболу – 2020. Защитник «Рубина» Илья Самошников занимается по индивидуальной программе, а остальные футболисты национальной команды тренируются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со сборной Польши (1:1) сообщил о травме защитника национальной команды и «Рубина» Ильи Самошникова.



По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.