Самошников занимается индивидуально, остальные игроки сборной России в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к старту чемпионата Европы по футболу – 2020. Защитник «Рубина» Илья Самошников занимается по индивидуальной программе, а остальные футболисты национальной команды тренируются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча со сборной Польши (1:1) сообщил о травме защитника национальной команды и «Рубина» Ильи Самошникова.
По итогам сборов из состава сборной России выпали несколько футболистов, которые ранее попали в расширенную заявку: Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 3 июня 2021
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