Защитник «Ахмата» Максим Ненахов подтвердил болельщику возможный переход в «Локомотив». Ранее Eurostavka сообщила, что футболист пополнит состав железнодорожников.



Болельщик написал игроку сообщение в «инстаграме» и поприветствовал защитника в «Локомотиве». Тот поблагодарил фаната и заявил, что в новом клубе его планируют заигрывать и на левом, и на правом фланге обороны.

Ненахов является воспитанником академии «Динамо». Также футболист защищал цвета «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». В завершившемся сезоне защитник выступал за «Ахмат», провёл 31 матч и отдал три результативные передачи. Действующий контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ненахова в € 1,8 млн.