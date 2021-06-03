Защитник «Ахмата» Максим Ненахов подтвердил болельщику возможный переход в «Локомотив». Ранее Eurostavka сообщила, что футболист пополнит состав железнодорожников.
Болельщик написал игроку сообщение в «инстаграме» и поприветствовал защитника в «Локомотиве». Тот поблагодарил фаната и заявил, что в новом клубе его планируют заигрывать и на левом, и на правом фланге обороны.
Ненахов является воспитанником академии «Динамо». Также футболист защищал цвета «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». В завершившемся сезоне защитник выступал за «Ахмат», провёл 31 матч и отдал три результативные передачи. Действующий контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ненахова в € 1,8 млн.
- 3 июня 2021
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