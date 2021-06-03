«Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн

Санкт-петербургский «Зенит» может в скором времени усилить линию атаки команды.
Как сообщает UOL, сине-бело-голубые близки к приобретению нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса, известного как Клаудиньо. «Зенит» сделал улучшенное предложение в размере € 15 млн. В клубе уверены, что сделка состоится.
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
«Зенит» в минувшем сезоне в третий раз подряд стал чемпионом России. В 30 турах команда Сергея Семака набрала 65 очков и опередила ближайшего преследователя, «Спартак», на восемь очков.
- 3 июня 2021
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