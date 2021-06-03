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«Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн

«Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн
Михаил Рождественский
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Санкт-петербургский «Зенит» может в скором времени усилить линию атаки команды.

Как сообщает UOL, сине-бело-голубые близки к приобретению нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса, известного как Клаудиньо. «Зенит» сделал улучшенное предложение в размере € 15 млн. В клубе уверены, что сделка состоится.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

«Зенит» в минувшем сезоне в третий раз подряд стал чемпионом России. В 30 турах команда Сергея Семака набрала 65 очков и опередила ближайшего преследователя, «Спартак», на восемь очков.

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