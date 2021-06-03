Жирков — в топ-5 самых возрастных футболистов Евро-2020

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков попал в топ-5 самых возрастных футболистов, которые попали в заявку национальных команд на чемпионате Европы — 2020.
Жирков (37 лет и 306 дней) занимает в этом рейтинге пятое место. Выше него расположились вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня), голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня), защитник сборной Португалия Пепе (38 лет и 116 дней) и нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.
- 3 июня 2021
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