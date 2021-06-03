Стало известно, кто будет начальником команды в «Локомотиве» после ухода Станислава Сухины

Новым начальником команды «Локо» станет Мурат Сасиев. Ранее он работал переводчиком. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Ранее появилась информация, что руководство «Локомотива» приняло решение расстаться с начальником команды Станиславом Сухиной. Кроме того, клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).
По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
- 3 июня 2021
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:34
-
11:26
-
11:08
-
10:59
-
10:51
-
10:46
-
10:31
-
10:09
-
10:01
-
09:59
-
09:36
-
09:35
-
08:51
-
08:34
-
08:17
-
07:33
-
07:18
-
06:33
-
06:21
-
05:55
-
04:40
-
04:24
-
03:57
-
03:32
-
03:12