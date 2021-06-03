Александр Сторожук возглавил «Краснодар-2»

Главным тренером «Краснодара-2» назначен 39-летний специалист Александр Сторожук, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он возглавлял молодёжную команду «быков».
Сторожук в качестве футболиста на профессиональном уровне выступал за клубы первого и второго дивизионов России. Тренерскую карьеру начинал в 2015 году в «Афипсе». С ноября 2019-го назначен старшим тренером молодёжной команды «Краснодара». Под его руководством «горожане» стали серебряными призёрами молодёжного первенства России сезона 2020/2021.
Напомним, бывший главный тренер «Краснодара-2» Артём Куликов возглавил московский «Велес», выступающий в Футбольной национальной лиге. 31 октября 2019 года Куликов был назначен главным тренером «Краснодара-2», который и возглавлял до 29 мая 2021 года.
- 3 июня 2021
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