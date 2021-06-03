«Спартак» оштрафован за твит про «конюшню»
Поделиться
Комитет по этике Российского футбольного союза вынес решение по скандальному посту московского «Спартака» в «Твиттере» после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
Напомним, после победы в столичном дерби красно-белые опубликовали твит: «Привет, конюшня, как дела?» Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть ещё один скандальный пост, в котором было видео со словами: «вы отстой» (цензурная версия).
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», «Спартак» оштрафован на 60 тыс. рублей. Также красно-белым вынесено замечание. Решение было принято единогласно. Согласно регламенту, клуб может обжаловать его в течение трёх дней после получения всех документов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
14:48
-
14:45
-
14:27
-
14:14
-
14:07
-
14:07
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:34
-
11:26
-
11:08
-
10:59
-
10:51
-
10:46
-
10:31
-
10:09
-
10:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам