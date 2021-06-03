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«Спартак» оштрафован за твит про «конюшню»

«Спартак» оштрафован за твит про «конюшню»
Михаил Рождественский
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Комитет по этике Российского футбольного союза вынес решение по скандальному посту московского «Спартака» в «Твиттере» после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Напомним, после победы в столичном дерби красно-белые опубликовали твит: «Привет, конюшня, как дела?» Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть ещё один скандальный пост, в котором было видео со словами: «вы отстой» (цензурная версия).

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», «Спартак» оштрафован на 60 тыс. рублей. Также красно-белым вынесено замечание. Решение было принято единогласно. Согласно регламенту, клуб может обжаловать его в течение трёх дней после получения всех документов.

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