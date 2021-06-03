Максим Мухин: прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин попросил не задавать вопросов про переход в московский клуб.
«ЦСКА? Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
28 мая московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в другой столичный клуб — ЦСКА. Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.
- 3 июня 2021
-
14:48
-
14:45
-
14:27
-
14:14
-
14:07
-
14:07
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:39
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:34
-
11:26
-
11:08
-
10:59
-
10:51
-
10:46
-
10:31
-
10:09
-
10:01