Максим Мухин: прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин попросил не задавать вопросов про переход в московский клуб.



«ЦСКА? Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



28 мая московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в другой столичный клуб — ЦСКА. Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.