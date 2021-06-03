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Максим Мухин: прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА

Максим Мухин: прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА
Андрей Панков
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин попросил не задавать вопросов про переход в московский клуб.

«ЦСКА? Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28 мая московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в другой столичный клуб — ЦСКА. Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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