Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покинул РФС

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покинул Российский футбольный союз в связи с истечением срока договора, сообщает пресс-служба РФС. Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин, с большой долей вероятности, покинет свой пост в ближайшее время.
«Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!
Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR», — говорится в сообщении организации.
- 3 июня 2021
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