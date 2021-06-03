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«Реал» продлил контракт с Лукасом Васкесом

«Реал» продлил контракт с Лукасом Васкесом
Михаил Рождественский
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Лукасом Васкесом. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Васкес не может договориться с руководством «Реала» об условиях продления контракта. «Сливочные» не были готовы поднимать зарплату, предусмотренную по действующему соглашению (€ 3,5 млн). Более того, они просили пойти на сокращение оклада на 10 процентов из-за финансовых трудностей.

Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В сезоне-2020/2021 29-летний хавбек принял участие в 24 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. «Сливочные» по итогам кампании заняли второе место в турнирной таблице чемпионата.

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