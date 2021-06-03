Леонид Федун оценил шансы сборной России на чемпионате Европы — 2020

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил шансы сборной России удачно выступить на чемпионате Европы — 2020.
«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», — сообщил Федун на Петербургском международном экономическом форуме.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.
- 3 июня 2021
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