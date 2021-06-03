«Локомотив» объявил об уходе Станислава Сухины

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Ранее стало известно, что клуб также покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников.

Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).



По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.