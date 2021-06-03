«Пожму руку каждому из «Локомотива». Футболист «Ахмата» извинился за драку во время матча

Футболист молодёжной команды «Ахмата» Лечи Садулаев выступил с заявлением после инцидента в матче с «Локомотивом». В одном из эпизодов он толкнул судью, после чего на поле завязалась драка, в результате которой пострадали несколько игроков железнодорожников.



«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что всё так получилось. Мы понимаем, что футбол — это игра, которая дарит эмоции и радость, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день. Мы проигрывали в счёте и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет.



«Ахмат» славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле», — цитирует Садулаева Sport24.

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