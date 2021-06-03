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Йорди Круифф получил должность в структуре «Барселоны»

Йорди Круифф получил должность в структуре «Барселоны»
Сергей Сорокин
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Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, получил должность в структуре клуба, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

47-летний нидерландец будет работать в техническом секретариате каталонской команды. Напомним, с 2020 года Йорди Круифф возглавлял китайский клуб «Шэньчжэнь», с которым он договорился о досрочном расторжении контракта.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».

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